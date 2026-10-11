Azizi reagiert auf Rubios Äußerungen: Amerikas Problem ist mit Iran und den Iranern

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schrieb Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Islamischen Konsultativrates, in Reaktion auf die jüngsten Äußerungen von Marco Rubio, dem US-Außenminister, über die Achämeniden auf seiner Seite in einem der sozialen Netzwerke: „Ein Land, dessen Geschichte mit dem Völkermord an der einheimischen Bevölkerung begann und das keinen Moment mit Kolonialismus und Blutvergießen aufgehört hat, beschuldigt die Achämeniden, die die erste Menschenrechtserklärung der Welt verfasst haben, Verbrechen! Ihre böse Natur – ihr Problem ist mit Iran und den Iranern.“