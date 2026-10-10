Mitteilung der Wasserstraßenbehörde des Persischen Golfs über das Vorhandensein gefälschter Domains

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, heißt es im Text der Mitteilung der Wasserstraßenbehörde des Persischen Golfs: «Angesichts einiger Berichte über Missbrauch mit gefälschten Domains wird betont, dass die gesamte Korrespondenz der PGSA über E-Mail und mit der Domain PGSA.ir erfolgt und andere Domains keine Gültigkeit haben»