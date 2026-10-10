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Mitteilung der Wasserstraßenbehörde des Persischen Golfs über das Vorhandensein gefälschter Domains

10 Oktober 2026 - 22:28
News ID: 1876227
Source: ABNA
Mitteilung der Wasserstraßenbehörde des Persischen Golfs über das Vorhandensein gefälschter Domains

Die Wasserstraßenbehörde des Persischen Golfs hat eine wichtige Mitteilung über das Vorhandensein gefälschter Domains herausgegeben

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, heißt es im Text der Mitteilung der Wasserstraßenbehörde des Persischen Golfs: «Angesichts einiger Berichte über Missbrauch mit gefälschten Domains wird betont, dass die gesamte Korrespondenz der PGSA über E-Mail und mit der Domain PGSA.ir erfolgt und andere Domains keine Gültigkeit haben»

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