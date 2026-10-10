Revolutionsführer: Die Anzeichen des starken Einflusses der Faradscha in den jüngsten Kriegen wurden deutlicher

Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, heißt es in einer Botschaft des Obersten Führers, die anlässlich der Woche der Ordnungskräfte veröffentlicht wurde: Die starke Rolle der Faradscha auf verschiedenen Ebenen – von den Kommando- und Stabsebenen bis zu den Polizeiwachen und Posten – für die Gewährleistung der Sicherheit hat in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewonnen, und die Anzeichen dieses Einflusses wurden im zweiten und dritten aufgezwungenen Krieg deutlicher

Diese Sicherheit schafft verschiedene soziale und moralische Dimensionen sowie öffentliche Ruhe in der Gesellschaft, und eine so wertvolle Dienstleistung stützt sich neben dem Dschihad auf dem Wege Gottes auf eine starke gesellschaftliche Unterstützung. Die starke Rolle der Faradscha auf verschiedenen Ebenen – von den Kommando- und Stabsebenen bis zu den Polizeiwachen und Posten – für die Gewährleistung der Sicherheit hat in den letzten Jahren mehr an Bedeutung gewonnen, und die Anzeichen dieses Einflusses wurden im zweiten und dritten aufgezwungenen Krieg deutlicher. Die Konzentration und Beharrlichkeit des verbrecherischen amerikanisch-zionistischen Feindes, verschiedene Ebenen der Faradscha – von den höchsten Ebenen bis zu ihren Vorhuten – zu treffen, machte die Bedeutung dieser Institution mehr denn je deutlich. Doch diese verzweifelten Bemühungen und bösartigen Schläge gegen die Säulen der Ordnung und Sicherheit der Gesellschaft, für die es in der Geschichte kein Beispiel gibt, führten nicht dazu, dass die mutigen Kräfte der Faradscha auch nur ein Jota von ihrer Mission abwichen, und selbst auf den Straßen und in den Fahrzeugen erfüllten sie dieselbe Rolle und dieselben Aufgaben, die sie an ihren Standorten und Hauptquartieren ausübten