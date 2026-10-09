Reaktion von Araghtschi auf die Verschleierung von CENTCOM über die der US-Armee zugefügten Schäden

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Seyed Abbas Araghtschi, der Außenminister unseres Landes, auf einer seiner Seiten in den sozialen Medien: „Im Mai hat der Forschungsdienst des US-Kongresses eingeräumt, dass die Streitkräfte Irans 42 amerikanische Militärflugzeuge außer Betrieb gesetzt haben. Jetzt ist diese Zahl auf 81 gestiegen. Die tatsächliche Zahl ist weitaus höher. Beweis? CENTCOM erlaubt nicht einmal einem Senator des Kongresses, die Stützpunkte, von denen es behauptet, ihr Zustand sei völlig normal, zu besuchen und zu überprüfen. Ihr könnt die Menschen nicht für immer täuschen."