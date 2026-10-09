Generalmajor Jesdi: Wir sind vollständig auf die Verteidigung der Straße von Hormus vorbereitet

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, sagte Generalmajor Mostafa Jesdi, stellvertretender Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, unter Hinweis auf die Bereitschaft der Einheiten der Revolutionsgarden im Gebiet des Persischen Golfs und der Straße von Hormus: Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran verfolgen mit Kampfbereitschaft und operativen Fähigkeiten die Mission des Schutzes und der Verteidigung dieser strategischen Region.

Er fügte hinzu: Die Kämpfer des Stützpunkts „Madinatun-Nur" sind die Söhne dieses Bodens, und in den Kampfeinheiten, die ein Vermächtnis der Zeit der heiligen Verteidigung und der Kämpfe von Märtyrern wie Märtyrer Soleimani, Märtyrer Kharrazi und Märtyrer Bakri sind, sind sie mit willensstarken Kommandeuren und bereiten Kämpfern auf die Verteidigung dieser strategischen Region vorbereitet.

Generalmajor Mostafa Jesdi erklärte: Diese Kämpfer haben sich mit eisernem Willen, starken Operationsplänen und der Nutzung fortschrittlicher Taktiken und Techniken auf die schicksalhafte Verteidigung dieser Region gegen den Feind vorbereitet.

Der stellvertretende Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden sagte: Die Straße von Hormus gehört der iranischen Nation, und die Söhne dieses Bodens in den Landstreitkräften, den Seestreitkräften und den Luft- und Weltraumstreitkräften der Revolutionsgarden tragen gemeinsam mit ihren Brüdern in der Armee der Islamischen Republik Iran wie eine einzige Hand die Aufgabe des Schutzes und der Verteidigung dieser Region.

Er fuhr fort: Die durchgeführten Besuche dieser Gebiete zeigen, dass dieselben Kinder der Kämpfer der Zeit der heiligen Verteidigung, die den Weltmächten widerstanden und einen großen Sieg für die iranische Nation errungen haben, heute denselben Weg fortsetzen.

Generalmajor Jesdi wies auf die Bereitschaft der Kämpfer in der Region hin und sagte: Die Straße von Hormus befindet sich heute im Besitz und unter der Kontrolle der Kämpfer des Islam, und die Verteidigungsmaßnahmen und Kampfbereitschaft in dieser Region werden von Tag zu Tag umfassender und stärker.