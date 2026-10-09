Peseschkian: Feinde können Iran nicht so einfach belagern

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Massud Peseschkian heute Abend am Donnerstag vor seiner Abreise nach Turkmenistan, um an zwei Gipfeltreffen des Rates der Staatschefs der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten — als Sondergast — und am Umweltgipfel der Staatschefs der Kaspischen Anrainerstaaten teilzunehmen und dort zu sprechen: Diese Reise erfolgt auf offizielle Einladung des Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow.

Er wies darauf hin, dass das Kaspische Meer derzeit einer Umweltbedrohung ausgesetzt ist und die Teilnahme am Umweltgipfel der Staatschefs der Kaspischen Anrainerstaaten aus dieser Sicht von Bedeutung ist, und fügte hinzu: Das Kaspische Meer ist ein Kapital für künftige Generationen; wenn die Umwelt Schaden nimmt, werden für die Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres zahlreiche Probleme entstehen.

Der Präsident fuhr fort: Die bestehenden Verschmutzungen, der Rückgang des Zuflusses und die Austrocknung des Kaspischen Meeres sowie die Zunahme des Fischfangs sind Probleme, mit denen die Region zu kämpfen hat, und es ist geplant, auf dieser Reise Gespräche hierzu zu führen.

Peseschkian betonte: Darüber hinaus ist die Reise nach Turkmenistan eine gute Gelegenheit, mit den an diesen beiden Gipfeltreffen teilnehmenden Ländern Gespräche über multilaterale Beziehungen und die Bekämpfung des Unilateralismus sowie über Zusammenarbeit im Energiebereich und andere politische, wirtschaftliche, soziale und sicherheitspolitische Fragen zu führen.