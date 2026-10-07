Rubio: Die Straße von Hormus ist offen!

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, behauptete Marco Rubio, der US-Außenminister, Washington könne nicht akzeptieren, dass ein Land die Kontrolle über einen lebenswichtigen Seeweg habe.

Rubio sagte auf einer Pressekonferenz in Griechenland, es müsse vielfältige Routen und Quellen für die Energieversorgung geben, und Amerika könne die Abhängigkeit von einem bestimmten Seeweg nicht akzeptieren.

Um auf die Krise und die Energiepreise im Einklang mit den Beamten seines Landes einzuwirken, behauptete er: Die Straße von Hormus ist offen, und die Menge des Öls, das jetzt durch sie hinausgeht, ist genau die Menge, die vor ihrer Schließung hinausging.

Der US-Außenminister behauptete ebenfalls, ohne die Wortbrüchigkeit und übermäßigen Forderungen seines Landes gegenüber Iran zu beachten: Iran habe es versäumt, mehrere Gelegenheiten für eine Einigung mit Washington über sein Nuklearprogramm zu nutzen.

Rubio behauptete, Iran werde niemals Atomwaffen erlangen, und Teheran versuche, amerikanische Kräfte aus der Region zu vertreiben; ein Schritt, den, wie er sagte, Donald Trump, der Präsident der USA, nicht akzeptieren werde.

Er behauptete ebenfalls, Iran habe die vollständige Kontrolle über die Straße von Hormus verloren.

Die Äußerungen des US-Außenministers erfolgten zu einer Zeit, in der die Kraftstoff- und Energiepreise in Amerika und den europäischen Ländern Rekorde erreicht haben und weiter steigen.