Sanaa: Die Al-Aqsa-Flut war das Ergebnis jahrzehntelanger Besatzung

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masira berichtet, erklärte das Außenministerium der jemenitischen Regierung in Sanaa in einer Erklärung anlässlich des dritten Jahrestages der Al-Aqsa-Flut: Die Al-Aqsa-Flut war das natürliche Ergebnis jahrzehntelanger Besatzung, Belagerung, Tötung und Verletzung der Rechte des palästinensischen Volkes, während der Feind weiterhin Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza begeht.

In dieser Erklärung heißt es: Die Al-Aqsa-Flut hat die palästinensische Sache wieder auf die Bühne gebracht, die Normalisierungsprojekte neutralisiert und die Niederlage des Feindes bei der Erreichung seiner Ziele offenbart.

Das Außenministerium des Jemen erklärte: Wir würdigen und loben die Widerstandsbewegungen, an ihrer Spitze Hamas, Islamischer Dschihad und andere palästinensische Widerstandsgruppen, sowie die Hisbollah des Libanon, die Islamische Republik Iran und die Achse des Widerstands, die viele Opfer zur Unterstützung der palästinensischen Sache gebracht haben.

In dieser Erklärung heißt es: Jemen setzt die Unterstützung Palästinas aus seiner religiösen, humanitären und moralischen Pflicht fort und grüßt die Standhaftigkeit des palästinensischen Volkes, den Widerstand und die Länder und Völker, die die palästinensische Sache unterstützen.

Das Außenministerium des Jemen erklärte: Die internationale Gemeinschaft wird aufgefordert, ihre Verantwortlichkeiten zur Beendigung der Aggression und zur Beendigung der Besatzung wahrzunehmen. Wir betonen die Solidarität der Führung, der Regierung und des Volkes des Jemen mit Palästina, und die Befreiung Palästinas wird die Hauptpriorität des Jemen bleiben.