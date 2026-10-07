Abu Obeida: Die Al-Aqsa-Flut-Operation war ein militärisches Meisterwerk

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, betonte Abu Obeida, Sprecher der Qassam-Brigaden, des militärischen Flügels der Hamas: Drei Jahre sind seit der gesegneten Operation vergangen; der Tag, an dem die Hände von Männern die Sicherheitsdoktrin der Besatzer für immer zerstörten. Weder von der Abschreckung noch von der Warnung noch vom endgültigen Sieg ist etwas übrig geblieben. Wir senden einen Gruß voller Würde und Stolz an die Helden und Märtyrer dieser gesegneten Operation, von ihren Kommandeuren bis zu den Soldaten und dem großen palästinensischen Volk.

Er fügte hinzu: Oh großes Volk von Gaza, es wurde ein hoher Preis gezahlt, aber euer Werk war groß. Künftige Generationen werden sich an euch als die Großen und die Veränderer des Antlitzes der Geschichte und der Gleichungen der Welt erinnern, als Verteidiger der Ehre der Umma und ihrer Heiligtümer an diesem kleinen und belagerten geografischen Punkt; einer Region, die das Gewissen der Freien erweckte und alle bloßstellte, die mit den Besatzern kollaborierten.

Abu Obeida erklärte: Der 7. Oktober war ein militärisches Meisterwerk, dessen Größe der Planung und Ausführung und dessen Genialität der angewandten strategischen Täuschung sowohl Freund als auch Feind anerkennen. Die Widerstandskräfte nutzten alle Möglichkeiten zur Innovation in dieser Operation, einschließlich der Selbstverliebtheit Netanjahus und seines Stolzes bei der Unterschätzung des Feindes.

Er sagte: Palästina wird seine Unterstützer niemals vergessen, insbesondere diejenigen, die ihr Blut auf diesem Weg opferten. Die Entweihung der Al-Aqsa-Moschee und der Schmerz von Gaza müssen alle erwecken. Der Mut und die Ehre des Sudan und Libyens sind nicht geringer als die des Jemen, des Libanon, des Irak und Irans. Wenn alle sahen, was einfache Drohnen dem Feind angetan haben, was wird geschehen, wenn auch die Westfront gegen ihn eröffnet wird?