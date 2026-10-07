Generalmajor Abdullahi: Die Al-Aqsa-Flut übertraf die Vorstellung des zionistischen Regimes

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, erklärte Generalmajor Abdullahi, Chef des Generalstabs der Streitkräfte und Kommandeur des Zentralhauptquartiers Khatam al-Anbia, in einer Botschaft anlässlich des Jahrestages der feindzerstörenden Operation Al-Aqsa-Flut: Diese Operation übertraf die Vorstellung des falschen zionistischen Regimes und brachte die Berechnungen der Feinde der Widerstandsfront durcheinander und versetzte die Zionisten in Zittern.

Er fügte hinzu: Der 7. Oktober verwandelte die Verteidigungsstrategie der Widerstandsfront in eine Angriffsstrategie zur legitimen Verteidigung des palästinensischen Volkes und des ihnen gehörenden Landes und beschleunigte den Niedergang des usurpatorischen, kindermordenden und tyrannischen zionistischen Regimes.

Generalmajor Abdullahi fuhr fort: Die Feinde der islamischen Umma, insbesondere die verbrecherischen und heimatlosen Zionisten, müssen wissen, dass die Heldentaten der Märtyrer der Widerstandsfront, insbesondere der hochverehrten Märtyrer Hadsch Qasem Soleimani, Seyed Hassan Nasrallah, Ismail Haniyeh und Yahya Sinwar, fortgesetzt werden und das Ende des Besatzungsregimes von Quds herbeiführen werden.