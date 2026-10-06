Generalmajor Resai: Der nächste Fehler der Feinde wird für sie eine noch größere Überraschung nach sich ziehen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, betonte Generalmajor Mohsen Resai, der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, in einem in einem der sozialen Netzwerke veröffentlichten Beitrag unter Hinweis auf die jüngsten Entwicklungen in der Region und den Bereich der Auseinandersetzung mit den Feinden, dass jeder Berechnungsfehler des Feindes gegenüber dem islamischen Iran ihm eine schwere Niederlage beschert habe, und der nächste Fehler werde neue Fronten und noch größere Überraschungen nach sich ziehen.

Er erklärte dazu: Jeder Berechnungsfehler des Feindes gegenüber Iran hat ihm eine schwere Niederlage beschert, und der nächste Fehler wird neue Fronten und noch größere Überraschungen nach sich ziehen.

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates betonte die Stärke und nationale Geschlossenheit und erklärte: Mit der weisen Führung des Obersten Führers der Revolution, der Begleitung der geschichtsträchtigen Nation Irans und der Koordination aller Säulen des Systems wird Iran diese komplexen Bedingungen würdevoll durchschreiten.