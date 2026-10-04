Erklärung von Yahya Sari zur Aggression Saudi-Arabiens gegen den Jemen

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Masira berichtet, erklärte Yahya Sari, Sprecher der Streitkräfte des Jemen, heute am Sonntag in einer Erklärung: Die Flugzeuge des saudischen Feindes haben in den letzten 24 Stunden 106 Luft- und Raketenangriffe (gegen das unterdrückte jemenitische Volk) durchgeführt.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen fuhr fort: Die saudischen Luftangriffe haben zivile Gebiete in Sanaa (der Hauptstadt) und den Provinzen Al-Dschauf, Taiz, Amran, Haddscha und Saada zum Ziel genommen. Die Luftangriffe Riyadhs wurden von F-15- und Typhoon-Kampfjets durchgeführt, die von den Stützpunkten «Chamis Muschait» und «Taif» starteten, und die Raketenangriffe erfolgten aus der Region «Nadschran».

Yahya Sari fügte dann hinzu: Die Gesamtzahl der saudischen aggressiven Angriffe seit Beginn der Eskalation des Konflikts hat 1516 Fälle erreicht.