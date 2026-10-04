Kaschkawi: Der Inhalt der New-Yorker Gespräche unterschied sich nicht von dem in Islamabad

Wie der Korrespondent von Abna berichtet, erklärte Hassan Kaschkawi, Sprecher der Kommission für nationale Sicherheit und Außenpolitik des Parlaments, am Rande der Trauerfeier für die Schwester des Außenministers gegenüber Journalisten über den neuesten Stand der Gespräche: Was in New York geschah, war eine Fortsetzung derselben Diskussionen, die in Islamabad vorgebracht worden waren, und am Inhalt hat sich nichts geändert.

Er fügte hinzu: «Wir sind der Ansicht, dass diese sieben Bedingungen erfüllt und abgeschlossen werden müssen, damit danach im Zusammenhang mit der Straße von Hormus eine Öffnung entsteht.»

Kaschkawi wies auf den Unterschied zwischen den Gesprächen in Islamabad und New York hin und sagte: Der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Treffen, das in New York über Katar als Vermittler und in indirekter Form vorgebracht wurde, bestand lediglich in der zeitlichen Verdichtung und nicht in einer Differenz der Positionen oder des Inhalts der Gespräche.

Der Sprecher der Kommission für nationale Sicherheit des Parlaments fuhr fort: Nun muss die amerikanische Seite über dieses Thema entscheiden. Meiner Meinung nach befinden sich sowohl das Thema der Straße von Hormus als auch die vorgebrachten Bedingungen im Stadium nach den Gesprächen.

Er sagte auch zum Thema der Straße von Hormus: Die Gespräche über die Straße von Hormus zwischen Iran und Oman für den vorübergehenden Durchgang und dessen Korridor sind klar, und das Gesetz des Parlaments ist ebenfalls eindeutig; daher liegt dieses Thema nun im Bereich der Entscheidungsfindung der amerikanischen Behörden.

Kaschkawi wies weiter auf die innenpolitischen Entwicklungen in den USA hin und erklärte: Anscheinend sind die Amerikaner mit inneren Differenzen konfrontiert und stehen auch am Vorabend der Wahlen.

Abschließend betonte er: «Inhaltlich gibt es keine Unklarheit, die neue Gespräche erforderlich machen würde, und die Entscheidungsfindung in diesem Bereich liegt bei der amerikanischen Seite.»