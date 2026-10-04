Fünf Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft durch das Nationalteam der Astronomie- und Astrophysik-Olympiade

Wie Abna berichtet, hat das Nationalteam der Astronomie- und Astrophysik-Olympiade der Islamischen Republik Iran bei der neunzehnten Weltolympiade für Astronomie und Astrophysik, die vom 3. bis 13. Mehr 1405 (25. September bis 5. Oktober 2026) in der Stadt Hanoi in Vietnam stattfand, fünf Goldmedaillen gewonnen.

In dieser Wettbewerbsrunde, an der mehr als 66 Länder und mehr als 320 Schüler aus aller Welt teilnahmen, gewannen Sarina Alam-pur, Mohammad-Hossein Hosseini, Hirbod Fudazi, Hossein Masumi und Arshia Mirshamsi Kahki die Goldmedaille.

Die Mitglieder des iranischen Teams zeigten erneut mit einer glänzenden Leistung das wissenschaftliche Potenzial der Schüler des Landes, und somit wurde das Nationalteam unseres Landes zum dritten Mal in Folge Weltmeister.