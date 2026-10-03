Revolutionsgarden: Die Ära der kostenlosen Drohungen ist vorbei

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna bezeichnete die Islamische Revolutionsgarde in einer Erklärung anlässlich des zweiten Jahrestages der Operation „Wahres Versprechen 2" den zehnten Tag des Monats Mehr als Erinnerung an diese Operation und den Raketenangriff der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Garden auf Ziele in den besetzten Gebieten im Jahr 1403 (2024).

In dieser Erklärung heißt es: Der zehnte Tag des Monats Mehr erinnert an das historische und bleibende Epos „Operation Wahres Versprechen 2" und den historischen und stolzen Angriff der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Islamischen Revolutionsgarde im Jahr 1403; eine Operation, bei der die Islamische Republik Iran als Antwort auf das Märtyrertum der Kommandeure und Führer der Widerstandsfront, darunter der Märtyrer Ismail Haniyeh, der Märtyrer Sayyid Hassan Nasrallah und der Märtyrer Generalleutnant der Garden Abbas Nilforushan, Ziele in den besetzten Gebieten mit präzisionsgelenkten Raketen und Drohnen angriff.

Die Garden bezeichneten diese Operation ferner als – neben der Antwort auf die Aggressionen und Verbrechen des zionistischen Regimes – ein klares Signal an die Feinde des iranischen Volkes und betonten: „Die Ära der kostenlosen Drohungen ist vorbei, und jede Übergriffigkeit wird eine reueerzeugende und schmerzhafte Antwort nach sich ziehen."

In einem anderen Teil dieser Erklärung wird unter Hinweis auf die Rolle der höchsten Kommandeure der Garden bei der Planung und Durchführung der Operation „Wahres Versprechen 2" gesagt: Diese strategische Operation wurde unter der Führung und Umsicht des Märtyrers Generalleutnant der Garden Mohammad Bagheri, dem Kommando des Märtyrers Generalleutnant der Garden Hossein Salami, dem technischen Genie und der offensiven Autorität des Märtyrers Generalleutnant der Garden Amir Ali Hajizadeh und der operativen Weitsicht und dem dschihadistischen Geist des Märtyrers Generalleutnant der Garden Mahmoud Bagheri durchgeführt und stellte die Raketenmacht der Islamischen Republik Iran zur Schau.

Die Islamische Revolutionsgarde betonte ferner unter Würdigung des Gedenkens und der Namen der Märtyrer der Widerstandsfront und der Streitkräfte: Die Autorität der Islamischen Revolutionsgarde in den jüngsten Kriegen neben anderen Streitkräften wurde gegenüber Amerika und dem zionistischen Regime zur Schau gestellt, und dies hat diese Institution in den Augen von Freunden und Feinden zu einer der Säulen der Macht der Islamischen Republik Iran gemacht.