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Mohsen Resai: Die Realität wird von Iran bestimmt

3 Oktober 2026 - 11:31
News ID: 1873015
Source: ABNA
Mohsen Resai: Die Realität wird von Iran bestimmt

Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates schrieb: Nach aufeinanderfolgenden Niederlagen spricht der schlechteste Präsident in der Geschichte Amerikas immer noch unaufhörlich; und nun haben seine Worte sogar seine eigenen Fantasien übertroffen.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohsen Resai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, auf seiner Social-Media-Seite: Nach aufeinanderfolgenden Niederlagen spricht der schlechteste Präsident in der Geschichte Amerikas immer noch unaufhörlich; und nun haben seine Worte sogar seine eigenen Fantasien übertroffen.

Resai erklärte: Du kannst jeden Tag in deiner Fantasiewelt siegen; aber die Realität wird von Iran bestimmt; mit seinem Volk, seinen Soldaten und seinen Raketen.

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