Mohsen Resai: Die Realität wird von Iran bestimmt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Mohsen Resai, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, auf seiner Social-Media-Seite: Nach aufeinanderfolgenden Niederlagen spricht der schlechteste Präsident in der Geschichte Amerikas immer noch unaufhörlich; und nun haben seine Worte sogar seine eigenen Fantasien übertroffen.

Resai erklärte: Du kannst jeden Tag in deiner Fantasiewelt siegen; aber die Realität wird von Iran bestimmt; mit seinem Volk, seinen Soldaten und seinen Raketen.