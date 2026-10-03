Sardar Ebn al-Resa: Der Feind wird die iranische Handlungsfähigkeit auf dem Feld sehen

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna schrieb Sardar Ebn al-Resa, amtierender Minister für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte, in einem Beitrag in einem der sozialen Netzwerke: Verbergen Sie die Verwirrung im Weißen Haus nicht mit fiktiven Kriegsschauspielen; der Druck der öffentlichen Meinung, die Erschöpfung der Kräfte und die steigenden Kriegskosten haben Ihre Berechnungen durcheinandergebracht.

Er fügte hinzu: Die Behauptung der Zerstörung der Verteidigungsindustrie ändert nichts. Sie werden die iranische Stärke und Initiative auf dem Feld sehen und ihre politische Wirkung spüren.