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Gharib-Abadi: Amerika soll statt andere zu belehren für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden

3 Oktober 2026 - 11:33
News ID: 1873019
Source: ABNA
Gharib-Abadi: Amerika soll statt andere zu belehren für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden

Der Stellvertreter für rechtliche und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums betonte unter Hinweis auf die Folgen der US-Atomtests die Verantwortung dieses Landes gegenüber den Opfern.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna bezeichnete Kazem Gharib-Abadi, Stellvertreter für rechtliche und internationale Angelegenheiten des Außenministeriums, unter Hinweis auf die Durchführung von 67 US-Atomtests auf den Marshallinseln und deren humanitäre und ökologische Folgen über Jahrzehnte hinweg diese Tests als unwiderlegbaren Beweis für die Verantwortung der Atommächte.

Er sagte in einer in einem der sozialen Netzwerke veröffentlichten Botschaft: Amerika sollte, statt andere zu belehren, für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden, den Schaden der Opfer wiedergutmachen und sich zu Transparenz und nuklearer Abrüstung verpflichten.

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