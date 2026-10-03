Die neue Generation der Hisbollah fügte den Zionisten beispiellose Verluste zu

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna sagte General Ismail Qaani am Donnerstagabend bei der Zeremonie „Nasr Qarib" (Naher Sieg), die anlässlich des zweiten Jahrestages der Märtyrer-Kommandeure der Widerstandsfront in Teheran abgehalten wurde: Trotz des Märtyrertums des Führers der Revolution hat der Allmächtige Gott unserem Volk einen Führer gegeben, der denselben ruhmreichen Weg fortsetzt.

Er erklärte: Mit den militärischen Siegen über den Feind und der breiten Präsenz des iranischen Volkes auf dem Feld erleben wir die Herausbildung einer neuen Periode des Sinns und der Methode des Widerstands.

Der Kommandeur der Quds-Kräfte der Revolutionsgarden betonte: Wir erleben täglich die Siege des heldenhaften jemenitischen Volkes, das trotz einer mehr als 11-jährigen Belagerung mit festem Willen den Weg des Widerstands geht und heldenhaft auf dem Feld voranschreitet. Die Widerstandskräfte des Jemen haben in der ersten Phase ihrer Operation 5400 Quadratkilometer der ins Auge gefassten Gebiete erobert; eine Fläche, die den in der Operation Beit-ol-Moqaddas während des Heiligen Verteidigungskrieges befreiten Gebieten entspricht. Sie stehen auch kurz vor der Eroberung von mehr als weiteren tausend Quadratkilometern.

Er betonte: Diese Siege zeigen, dass die Widerstandsfront dank des Blutes der hochverehrten Märtyrer und inspiriert vom Weg des Märtyrers Sayyid Hassan Nasrallah und seines ständigen Begleiters, des Märtyrers Sayyid Haschem Safi al-Din, mit Würde und Stolz ihren Weg fortsetzt.

General Qaani erklärte: Wir müssen den Gürtel der Verteidigung, der Unabhängigkeit und der Würde von Afghanistan bis Jemen und von Iran bis Gaza und Libanon im gesamten islamischen Raum stärken. Heute wird dank des Blutes von Märtyrern wie Sayyid Hassan Nasrallah und Sayyid Haschem Safi al-Din die Einheit der islamischen Völker gestärkt, und die spaltenden Strömungen erleiden mehr Niederlagen als je zuvor.

Er betonte: Heute erleben wir die Einheit der Schauplätze an der Widerstandsfront, und jeder ihrer Teile überrascht den Feind mit Umsicht und wohlüberlegten Maßnahmen. Die Amerikaner dachten, sie könnten Iran innerhalb von vier Tagen oder höchstens zwei Wochen zur Kapitulation zwingen, aber sie sahen sich mit Bedingungen konfrontiert, die völlig von ihren Berechnungen abwichen.

General Qaani fuhr fort: Die Hisbollah kämpfte in einem ihrer härtesten Kriege heldenhaft, und das zionistische Regime hat in seinem ganzen unseligen Leben noch nie solche beispiellosen Verluste erlitten.

Er sagte: Während propagiert wurde, dass die Hisbollah vernichtet sei und keine Widerstandskraft mehr habe, traten die Kämpfer der Hisbollah zwei Tage nach Kriegsbeginn und dem Märtyrertum unseres großen Imams auf das Feld und haben bis heute so mannhaft gekämpft, dass sie Freund und Feind in der ganzen Welt verblüfft haben.

General Qaani betonte: Diese Kriegsperiode war einer der härtesten Kriege der Hisbollah seit ihrer Gründung. Dennoch kämpfte die Hisbollah heldenhaft, und die Formulierung von Scheich Naim Qassem, der sagte: „Wir haben wie in Aschura und Karbala gekämpft", war gerechterweise eine zutreffende Formulierung.