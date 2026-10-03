Wir sind bereit für eine langfristige Partnerschaft mit der Eurasischen Wirtschaftsunion

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die iranische Botschaft in Belarus fügte Mohammad Reza Aref in dieser Botschaft, die am Freitagabend bei dieser Sitzung mit Premierministern und hochrangigen Beamten der Eurasischen Wirtschaftsunion in Minsk vom Botschafter unseres Landes in Belarus verlesen wurde, hinzu: Der Iran ist bereit, als aktiver, zuverlässiger und langfristiger Partner am Weg der Entwicklung der wirtschaftlichen und regionalen Zusammenarbeit mit der Eurasischen Wirtschaftsunion teilzunehmen.

Unter Hinweis auf die wachsende Verbindung zwischen politischer Sicherheit und wirtschaftlicher Sicherheit betonte er, dass die Islamische Republik Iran an echten Multilateralismus, gegenseitigen Respekt und gleiche Rechte der Völker glaubt und die Eurasische Wirtschaftsunion als eine der wichtigen Plattformen für die Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit betrachtet.

Der Erste Vizepräsident dankte der Regierung und dem freundlichen Volk der Republik Belarus und insbesondere dem Premierminister dieses Landes für die würdige Gastfreundschaft und die Ausrichtung dieser Sitzung und bezeichnete die Anwesenheit der Islamischen Republik Iran unter den freundlichen und kooperierenden Ländern Eurasiens als wertvolle Gelegenheit, über aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und den zukünftigen Weg der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Union zu skizzieren.

Aref verurteilte ferner die militärische Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran und bezeichnete diese Handlungen als offensichtliche Verletzung der grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts, der Charta der Vereinten Nationen, der nationalen Souveränität und der territorialen Integrität unabhängiger Staaten.

Unter Hinweis auf die Schäden an zivilen Einrichtungen und der wehrlosen Bevölkerung unseres Landes, einschließlich der Kinderschule in Minab, betonte er die Notwendigkeit, die Prinzipien und Regeln des Völkerrechts zu respektieren.

Aref betonte ferner, dass die Ablehnung des Unilateralismus nicht die Verteidigung eines bestimmten Landes bedeutet, und erklärte: Die Ablehnung des Unilateralismus ist in Wirklichkeit die Verteidigung der Souveränität der Staaten, der Handelsfreiheit, der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und des Rechts der Völker, ihren Entwicklungsweg und ihre Partner zu wählen.