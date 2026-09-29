Umfangreicher Hack des Pentagons; Enthüllung sensibler Informationen über 3 Millionen amerikanische Militärangehörige

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, meldete der amerikanische Sender «ABC News» heute das Vorhandensein einer Sicherheitslücke in einer riesigen Datenbank des US-Kriegsministeriums (Pentagon), die zur Enthüllung sensibler Informationen über etwa 3 Millionen Militärangehörige und Mitarbeiter dieses Ministeriums geführt hat.

Dieser Sender berichtete unter Berufung auf einen amerikanischen Verteidigungsbeamten, dass das Eindringen in die Datenbank der Pentagon-Mitarbeiter 2 Millionen 760 Tausend lebende Personen und weitere 294 Tausend Verstorbene umfasst hat.

Dieser Sicherheitsbeamte fügte hinzu, dass eines der Systeme des Zentrums für Personaldaten des Pentagons im Zeitraum zwischen Oktober 2025 und Juli 2026 unbefugt zugegriffen wurde, wodurch die Identität dieser Personen festgestellt wurde.

Dieser Verteidigungsbeamte betonte, dass die durchgesickerten Informationen Sozialversicherungsnummern und Informationen zu den Stellen von Militärangehörigen und zivilen Mitarbeitern umfassen, was ernsthafte Bedenken im Bereich der nationalen Sicherheit hervorrufen kann.

Unter Hinweis darauf, dass eine begrenzte Anzahl unbefugter Nutzer Zugang zu diesen Daten erlangen konnte, behauptete er, dass dieses Zentrum unmittelbar nach der Entdeckung der Lücke die Sicherheitslücke geschlossen hat.

Vor einigen Tagen hatte auch eine Hackergruppe namens «Shiny Hunters» bekannt gegeben, dass sie in das Einstellungsportal des Federal Bureau of Investigation der USA eingedrungen ist. Die Zeitung New York Times berichtete in diesem Zusammenhang, dass diese Gruppe behauptet hat, die Namen ehemaliger Agenten und Bewerber sowie Privatadressen, Telefonnummern, Namen der Ehepartner und einige medizinische Informationen und andere Daten dieser Personen erlangt zu haben.

Diese Zeitung berichtete, dass das Bureau das Zustandekommen dieses Informationsdurchdringens bestätigt und Untersuchungen eingeleitet hat, aber bisher nicht geklärt ist, wo genau der Eindringpunkt liegt und ob diese Lücke in den Systemen des Bureaus selbst oder über einen externen Auftragnehmer entstanden ist.

Die New York Times enthüllte außerdem, dass amerikanische Beamte zuvor die Anwesenheit chinesischer Hacker in einer Datenbank im Zusammenhang mit internen Aufsichtsanordnungen bemerkt hatten, was im Anschluss an frühere Eindringlinge in amerikanische Telekommunikationsnetze geschah.