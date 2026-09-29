Behauptung Tel Avivs über die Tötung eines der Kommandeure der Qassam-Brigaden

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RT berichtet, behaupteten Benjamin Netanjahu, der Premierminister, und Israel Katz, der Kriegsminister des zionistischen Regimes, in einer gemeinsamen Erklärung, dass Izz al-Din al-Bik, der Kommandeur der Nordbrigade des Gazastreifens, die zu den Qassam-Brigaden gehört, getötet wurde.

In dieser Erklärung heißt es, dass die zionistischen Militärs die Tötung dieses palästinensischen Kommandeurs durchgeführt haben.

Al-Bik übernahm das Kommando über die Nordbrigade des Gazastreifens im Verlauf des Krieges nach der Tötung von Ahmad al-Ghandur durch das zionistische Regime im Jahr 2023. Palästinensische Quellen gaben ebenfalls bekannt, dass die Tötung von al-Bik nach einem Angriff auf eine Wohnung im Viertel an-Nasr im Westen der Stadt Gaza erfolgte.

Trotz der behaupteten Waffenruhe im Gazastreifen dauern die Aggressionen, Tötungen und Verbrechen des zionistischen Regimes gegen die Bewohner dieses Streifens weiterhin an.

In der vergangenen Woche hatte das zionistische Regime ebenfalls behauptet, Mohammed Abu al-Alwan, den Leiter der Finanzangelegenheiten der Hamas-Bewegung im Gazastreifen, getötet zu haben.