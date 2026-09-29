Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, berichtete der Fernsehsender CNBC, dass ein mögliches Verbot des Exports von Diesel aus den USA zu einem beispiellosen Anstieg des Preises dieses Kraftstoffs in Europa führen könnte, da in den letzten Monaten etwa die Hälfte der Dieselimporte Europas aus den USA gedeckt wurde.

Laut diesem Bericht zweifeln Ölhändler in Europa an der Umsetzung einer solchen Beschränkung durch die USA, und Experten haben ebenfalls betont, dass noch keine Entscheidung in dieser Angelegenheit getroffen wurde.

Der Krieg in der Ukraine zusammen mit der militärischen Aggression der USA und des zionistischen Regimes gegen das Territorium Irans hat zu Knappheit und Verteuerung von Kraftstoff in der ganzen Welt, einschließlich Europa, geführt.