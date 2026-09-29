Warnung Nordkoreas an die USA bezüglich des Baus eines Atom-U-Boots

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen berichtet, gab das Außenministerium Nordkoreas bekannt, dass die Zustimmung der USA zum Bau des ersten Atom-U-Boots in Südkorea als eine gefährliche Entwicklung gilt, die die politische und militärische Instabilität in der Region Asien-Pazifik schürt.

Dieses Ministerium betonte, dass die Zustimmung der USA ein weiteres Zeichen für die Verbreitung der Nukleartechnologie durch dieses Land im Rahmen des AUKUS-Abkommens ist, und die USA verfolgen eine Politik der extremen nuklearen Aufrüstung, die zum Zusammenbruch des internationalen Nuklearsystems geführt hat.

Südkorea bemüht sich, sein U-Boot Mitte der 2030er Jahre im Rahmen der Programme dieses Landes zur Konfrontation mit Nordkorea vorzustellen.

Die Vereinbarung über den Bau des Atom-U-Boots Südkoreas mit den USA wurde im Rahmen des zwischen beiden Seiten im vergangenen Jahr unterzeichneten Handelsabkommens erzielt.