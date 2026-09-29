Wie die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf RIA Novosti berichtet, sagte «Kirill Dmitrijew», Sonderbeauftragter des russischen Präsidenten für Investitionen und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit ausländischen Ländern, dass die Krise auf dem Dieselkraftstoffmarkt in England ein direktes Ergebnis der kriegerischen Politik ist, die von englischen Bürokraten verfolgt wird.

In einer Nachricht im sozialen Netzwerk X schrieb er: «Die Dieselkrise in England ist ein direktes Ergebnis der kriegerischen Politik englischer Bürokraten. Sie schießen gerne auf beide eigenen Füße und zerstören die westliche Zivilisation.»

Dmitrijews Äußerungen erfolgten, nachdem der Dieselpreis in England einen neuen historischen Rekord erreicht hatte. Das Unternehmen für Autodienstleistungen «RAC» hat bekannt gegeben, dass der durchschnittliche Dieselpreis in diesem Land 199,18 Pence pro Liter erreicht hat.

Nach recenten Berichten wird der Treibstoffpreisanstieg in England mit globalen Störungen der Energieversorgung, den Entwicklungen im Nahen Osten und der Verringerung der Raffineriekapazität dieses Landes in Verbindung gebracht. Reuters berichtete ebenfalls, dass der Dieselpreis in England unter dem Einfluss der Energiekrise, die durch die Aggression gegen das Territorium Irans verursacht wurde, einen neuen Rekord erreicht hat.