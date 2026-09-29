Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf RIA Novosti berichtet, sagte «François Hollande», der ehemalige Präsident Frankreichs, in einem Gespräch mit der italienischen Zeitung «La Repubblica», unter Hinweis auf die aktuelle Lage Europas und die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in diesem Land, dass dieser Kontinent vor einer existenziellen Krise steht.

Er warnte auch, dass Europa sich in einer bedrohlicheren und gefährlicheren Welt befindet, und die französischen Wahlen werden für die Zukunft der europäischen Integration und das Kräftegleichgewicht in der Welt entscheidend sein.

Der ehemalige französische Präsident sagte: «Das Frankreich des Jahres 2027 ähnelt kaum dem Frankreich, das ich regiert habe. Wir stehen einer bedrohlicheren, gefährlicheren und gewalttätigeren Welt gegenüber, und der europäische Kontinent ist zu einem Ziel für Mächte wie die USA, China und Russland geworden. Europa steht vor einer existenziellen Krise.»

Dieser französische Politiker sagte, dass er möglicherweise im Jahr 2027 für das Präsidentenamt kandidieren werde, aber nur, wenn er das Gefühl habe, dass er eine echte Chance auf einen Sieg hat.

Hollande ist 72 Jahre alt und war von 2012 bis 2017 Präsident Frankreichs. Die Präsidentschaftswahlen in diesem Land werden im Frühjahr 2027 stattfinden.