Araqchi: Die Antwort der amerikanischen Seite wird uns übermittelt

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte „Seyed Abbas Araqchi", der Außenminister unseres Landes, am Montag nach Ortszeit vor iranischen Journalisten über sein letztes Treffen mit dem katarischen Vermittler und über eines der Ziele der Reise nach New York zur Teilnahme an der einundachtzigsten Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen: Ein weiteres Ziel, das wir (bei der Reise nach New York) verfolgten und das ein sehr wichtiges Ziel war, war, der Welt die Position des Landes im Bereich des Krieges und insbesondere in Bezug auf die Straße von Hormus zur Kenntnis zu bringen. Es gibt Bedingungen, die vom Obersten Führer betont wurden, und diese Bedingungen müssen umgesetzt werden, damit die Straße von Hormus geöffnet wird.

Der Außenminister betonte: Unsere Aufgabe war es, diese Bedingungen sowohl der amerikanischen Seite zur Kenntnis zu bringen als auch allen anderen Ländern, damit die internationale Gemeinschaft informiert ist, dass der Iran in dieser Angelegenheit einen Plan hat, seine Bedingungen völlig gerecht und vernünftig sind, und wenn die Amerikaner behaupten, ein Abkommen oder eine friedliche Lösung anzustreben, haben wir diese Lösung vorgestellt.

Araqchi betonte: Jetzt ist in der Tat allen klar geworden, dass der Iran trotz all des Unrechts, das ihm angetan wurde, und der Kriege, die ihm aufgezwungen wurden, auf dem diplomatischen Feld Wort, Logik und Lösung hat, und so wie er zum Krieg bereit ist, ist er auch zur Diplomatie bereit, und ich denke, das hat unsere Position erheblich gestärkt und den Blick der Länder auf uns verändert und gezeigt, dass nicht der Iran Kriegstreiberei betreibt, sondern Amerika.

Der Außenminister fuhr fort: Der Iran ist ständig sowohl zum Krieg bereit als auch gibt er militärisch eine Antwort auf ihre Handlungen, und auf dem diplomatischen Feld hat er etwas zu sagen und bahnt Wege und hat seine eigene Logik.

Araqchi sagte: Unser Plan, der als Sieben-Punkte-Plan bekannt wurde, wurde über den katarischen Vermittler an die Amerikaner übermittelt; trotz der Äußerungen des amerikanischen Präsidenten sagte ich, dass wir auf eine offizielle Antwort Amerikas über die Vermittler warten.

Der Außenminister fügte hinzu: Heute (Montag) hatte einer der katarischen Vermittler ein erneutes Treffen mit uns, wir führten Diskussionen. Es wurde über Ideen gesprochen und darüber, wie man einen Weg zur Verwirklichung der Bedingungen Irans bahnen und wie man diese Bedingungen umsetzen kann.

Araqchi betonte: Sie hatten Ideen, und wir hatten ein Gespräch, das sie erneut der amerikanischen Seite vorlegen werden, und danach wird uns die endgültige Antwort der amerikanischen Seite übermittelt, und ich hoffe, dass dies bis morgen (Dienstag) geschehen wird.