Irans Streitkräfte und die Kämpfer des Widerstands geben eine verheerende Antwort auf jede Bedrohung

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur erklärte Generalmajor Abdulrahim Abdullahi, Chef des Generalstabs der Streitkräfte und Kommandeur des zentralen Stützpunkts Hazrat Khatam al-Anbia (Friede sei mit ihm), in einer Botschaft anlässlich des zweiten Jahrestages des Martyriums von Sayyed Hassan Nasrallah, des ehemaligen Generalsekretärs der Hisbollah im Libanon, unter Hinweis auf die Bemühungen des zionistisch-amerikanischen Feindes, die Widerstandsfront zu schwächen: Der Feind dachte, dass mit der physischen Beseitigung des Sayyed des Widerstands die Säule des Zeltes des Widerstands einstürzen würde, aber die Berechnungen des Feindes scheiterten erneut.

Er fügte hinzu: Die Widerstandsfront ist nicht nur nicht geschwächt, sondern hat eine offensichtliche und verborgene strategische Einheit erreicht.

Generalmajor Abdullahi betonte die Fortsetzung des Weges von Märtyrer Sayyed Hassan Nasrallah und bemerkte: Der Weg jenes Märtyrers im Libanon, in Palästina, im Jemen, im Irak und an den entlegensten Punkten der Geographie des Widerstands und der Rechtschaffenheit wird mit Festigkeit fortgesetzt.

Der Chef des Generalstabs der Streitkräfte erklärte weiter: Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran stehen zusammen mit den Mudschahedin und Kämpfern des islamischen Widerstands mit voller Bereitschaft für eine entschlossene und verheerende Antwort auf jede Bedrohung gegen die islamische Umma.