Mochber: Märtyrer Nasrallah verwandelte den Widerstand in eine verwurzelte und gefestigte Struktur

Nach Bericht der Abna-Nachrichtenagentur erklärte Mohammad Mochber, Berater und Assistent des Obersten Führers der Revolution, in einem Gespräch mit der Nachrichtenwebsite «Al-Ahd» des Libanon und zeitgleich mit dem zweiten Jahrestag des Martyriums von Sayyed Hassan Nasrallah und Sayyed Haschem Safi al-Din: Heute, zwei Jahre nach dem Martyrium von Sayyed Hassan Nasrallah, kann man mehr als zuvor die Dimensionen der Persönlichkeit und die historische Rolle dieses großen Mudschahedin bei der Gestaltung und Autorität des Widerstands beobachten.

Er fügte hinzu: Märtyrer Nasrallah war ein Symbol des Widerstands und des Einsatzes, der die Jahre seines Lebens dem Schutz des libanesischen Volkes, der Unterstützung der Menschen im Libanon und in Palästina und der Bekämpfung von Aggression und Besatzung widmete.

Der Berater und Assistent des Obersten Führers der Islamischen Revolution fuhr fort: Sayyed Hassan Nasrallah war nicht nur eine Persönlichkeit oder ein politischer Führer; er wurde durch Jahrzehnte des Einsatzes zu einem der Symbole der Widerstandsbewegung in der Region und der Welt und konnte eine Generation heranbilden, die selbst nach dem Martyrium ihrer Kommandeure den Weg des Widerstands fortsetzt.

Mochber wies auf die Entwicklungen der letzten zwei Jahre hin und betonte: Der Feind dachte, dass er durch die Tötung von Sayyed Hassan Nasrallah und anderen Kommandeuren der Hisbollah den Widerstand schwächen könnte, aber was in dieser Zeit beobachtet wurde, zeigte, dass der Widerstand nicht auf Personen beschränkt ist und seine Wurzeln unter dem Volk und den Kräften, die an diesen Weg glauben, geformt sind.

Er sagte: Eines der größten Vermächtnisse von Märtyrer Nasrallah war gerade dies, dass er den Widerstand in eine verwurzelte Struktur verwandelte; eine Struktur, die durch das Martyrium ihrer Kommandeure nicht zum Stillstand kommt und fähig ist, ihren Weg unter schwierigen Bedingungen fortzusetzen.