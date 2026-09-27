Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS berichtet, betonte Sergej Lawrow, russischer Außenminister, auf seiner Pressekonferenz am Rande der UN-Generalversammlung: Wir wollen, dass diese Organisation wirklich ein Zentrum für die Koordinierung der Interessen aller Länder ist, aber das derzeitige Team in der UNO unter der Führung von António Guterres kann die Hauptforderungen der Charta dieser Organisation nicht verwirklichen.

Er fügte hinzu: Guterres handelt nach doppelten Standards zugunsten westlicher Länder. Es ist seltsam, dass das Recht auf Selbstbestimmung für Grönland in der UNO erwähnt wird, aber von der russischen Halbinsel Krim ist nichts zu hören.

Lawrow erklärte: Ich habe Guterres vor einigen Tagen dazu befragt. Er sagte, dass darüber lange nachgedacht wurde und diese Angelegenheit anders sei.