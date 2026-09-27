Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maalomah berichtet, betonte Ahmad al-Dulaimi, Mitglied der irakischen Koalition Anbar, dass die Schließung des Luftraums des Landes gegenüber iranischen Flügen auf Befehl der Trump-Regierung während des Besuchs von Falih al-Zaidi, dem Premierminister des Landes, in Washington, trotz des Widerstands der ihn begleitenden Delegation durchgeführt wurde.

Al-Dulaimi sagte: Diese Entscheidung ist keine irakische Entscheidung, sondern entspringt dem Willen der Trump-Regierung. Dabei schadet die Schließung des irakischen Luftraums gegenüber Iran den Interessen dieses Landes, da der irakische Markt von iranischen Importwaren abhängig ist.

Er erklärte: Amerika versucht durch die Verbreitung von Lügen wie der Nutzung des Irak für die Durchführung von Angriffen, die Belagerung Irans zu verschärfen. Warum identifizieren amerikanische Satelliten nicht die Gruppen, die solche Operationen durchführen? Die Trump-Regierung strebt danach, den Irak in einen regionalen Krieg zu ziehen.

Al-Dulaimi erklärte: Warum hat al-Zaidi keine Maßnahmen gegen die Angriffe Saudi-Arabiens auf die Positionen der irakischen Haschd al-Schaabi ergriffen? Haschd al-Schaabi ist eine offizielle irakische Institution, und Bagdad hat nicht damit begonnen, seine Grenzen zu Saudi-Arabien zu schließen.