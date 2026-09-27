Netanjahus Wut über die Vereinigung der Oppositionsparteien gegen ihn

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, schrieb Benjamin Netanjahu, Premierminister des zionistischen Regimes, in einem in sozialen Medien veröffentlichten Beitrag, dass Eisenkot, Vorsitzender der Partei Jesch Atid, zusammen mit Avigdor Lieberman, Golan, Bennett und arabischen Parteien nach den Wahlen eine linke Regierung bilden werde.

Er fügte hinzu: Nur ein großer Likud (Netanjahus Partei) wird sie aufhalten.

Bezalel Smotrich, Finanzminister in Netanjahus Kabinett, betonte ebenfalls, die Vereinigung der Oppositionellen kritisierend, dass ihre Entscheidung gefährlich sei.

Zuvor berichtete der 12. Fernsehkanal des zionistischen Regimes, dass die Anführer der sogenannten „Gruppe des Wandels" ein Treffen im Haus von Jair Lapid, dem Anführer der Oppositionsströmung, in Tel Aviv abgehalten und sich verpflichtet hätten, gegenseitige Angriffe gegen einander zu stoppen.

Laut diesem Bericht betonten die Anführer von 5 Oppositionsparteien in den besetzten Gebieten während dieses Treffens, dass sie sich bemühen werden, Netanjahu zu verdrängen, Stimmen gegen ihn zu gewinnen und eine alternative Regierung zu bilden.