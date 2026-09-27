Hisbollah: Nawaf Salam sagte in der UNO nicht ein einziges Wort über die israelische Besatzung

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf An-Nashra berichtet, kritisierte Sayed Ibrahim al-Mousawi, Parlamentsabgeordneter des Libanon von der Fraktion „Treue zum Widerstand", die Rede des Premierministers seines Landes in der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Er bezeichnete diese Rede als Ignorierung der Besatzung und der Aggressionen des zionistischen Regimes gegen den Libanon und der dadurch verursachten Verluste und Zerstörungen und sagte: Was für eine schlechte Rede der Premierminister in der UNO gehalten hat. In dieser Rede wurde nicht ein einziges Wort über die Aggression des zionistischen Regimes und seine Besatzung libanesischer Gebiete gesagt. Nichts wurde über die Verbrechen gegen Zivilisten, insbesondere Kinder, und den Völkermord an Familien, die vollständig ausgelöscht wurden, erwähnt, und es gab keinerlei Hinweis auf die Zerstörung von Straßen und Ländereien, die Einebnung von Dörfern, die Bombardierung von Krankenhäusern, Schulen und technischen Zentren sowie die Vernichtung von Olivenbäumen.

Al-Mousawi betonte in seiner Rede bei einer Gedenkfeier, dass der „Staat" gemäß seinem Begriff und seinen Bestandteilen grundlegende Merkmale aufweisen muss, an deren Spitze der Schutz der Nation und ihre Verteidigung stehen.

Er kritisierte die Politik der Regierung gegenüber dem Widerstand und sagte: Ihr seid eine „Macht", kein „Staat"; eine arrogante Macht, die mit oder ohne Hisbollah gegen ihr eigenes Vaterland intrigiert.

Al-Mousawi sagte abschließend über die Rolle des Widerstands: Diejenigen, die das Überleben des Staates und seine Erhaltung bewirkten, waren diese Kämpfer und Helden; dieselben, die mit Gottes Hilfe im Jahr 2000 siegten und das Fest des Widerstands und der Freiheit begründeten, ohne etwas zu fordern oder einen zusätzlichen Anteil an der Macht zu verlangen.