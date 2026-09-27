Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Dschasira berichtet, betonte Hakim Jeffries, Führer der Demokraten im US-Repräsentantenhaus: Die Demokraten werden ihre Bemühungen zur Beendigung des Krieges gegen Iran im Falle eines Sieges bei den Zwischenwahlen im kommenden November fortsetzen.

Er hatte zuvor auch gesagt: Der rücksichtslose und kostspielige Krieg, der durch eine frühere Entscheidung gegen Iran begonnen wurde, ist gescheitert, und die Zeit für einen grundlegenden Wandel ist gekommen.

Jeffries sagte, als er die Beendigung der Kriegstreiberei seines Landes gegen Iran forderte: Es reicht; beendet diesen unnötigen und gescheiterten Krieg der Wahl, den die Republikaner gegen Iran angezettelt haben.

Er betonte: Die Operation „Epische Niederlage" in Iran war eine Katastrophe für das amerikanische Volk, und die Dollars der Steuerzahler sollten dafür verwendet werden, das Leben des amerikanischen Volkes erschwinglicher zu machen, und nicht für die Fortsetzung eines weiteren endlosen Krieges im Nahen Osten.