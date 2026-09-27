Atlantic: Republikanische Kandidaten entfernen Trump-Bilder

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete die Zeitschrift Atlantic, dass der Krieg gegen Iran zu einem zentralen Thema im Positionswandel der Republikaner geworden ist. Eine Reihe republikanischer Kandidaten, die zuvor diesen Krieg unterstützten, haben in den Vorwahlen seine Beendigung gefordert.

Laut diesem Bericht haben Kandidaten wie Mike Rogers, Ashley Hinson und John Hested unter Hinweis auf die negativen Auswirkungen des Krieges gegen Iran auf den Sprung der Treibstoffpreise in Amerika seine schnelle Beendigung gefordert.

Atlantic wies auch auf die Wahlwerbung einiger dieser Abgeordneten hin und schrieb: Andy Barr, Kandidat für den Senat aus dem Bundesstaat Kentucky, hat sein Bild zusammen mit Trump von der Hauptseite seiner Wahlkampagne entfernt und die Phrase „Kentucky zuerst" anstelle von Trumps bekanntem Slogan „America First" gesetzt. Ralph Alfredo hat ebenfalls die Trump-Bilder von seiner Website entfernt.

Dies, während bei den Zwischenwahlen 2018 republikanische Kandidaten miteinander wetteiferten, um die Tiefe ihrer Freundschaft und Ergebenheit gegenüber Trump zu zeigen, aber heute hat sich die Lage geändert. Kandidaten anderer US-Bundesstaaten haben ebenfalls begonnen, Trumps Namen und Bilder aus ihren Wahlkampagnen zu entfernen. Byron Donalds, ein weiterer Abgeordneter, hat das Trump-Foto von seiner Website entfernt.