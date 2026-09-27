Sardar Shekarechi: Trotz der Machenschaften des Feindes steht die Straße von Hormus unter Irans Kontrolle

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Sardar Abolfazl Shekarechi am Samstagabend in einem speziellen Nachbargespräch, während er der Märtyrer gedachte, insbesondere des Herrn Märtyrers Iran: Während fünf Jahrzehnten des Bestehens der Islamischen Revolution und der Feindschaft der globalen Arroganz gegen unser Land wurde uns ein achtjähriger Krieg unter der Führung Amerikas und des Herrschaftssystems durch das Baath-Regime des Irak aufgezwungen.

Er fügte hinzu: Krieg ist an sich keine gute Sache, aber trotz großer Verluste hat er unser Volk gestählt und für größere Schwierigkeiten und weitere ruhmreiche Taten bei der Verteidigung des Landes vorbereitet.

Sardar Shekarechi fuhr fort: Von den ersten Tagen der achtjährigen heiligen Verteidigung an bildete sich die Autorität unserer Streitkräfte heraus, mit der Zeit fanden unsere Streitkräfte einen wachsenden Trend in wissenschaftlicher Hinsicht und im Fortschritt während der heiligen Verteidigung vom Beginn des Krieges bis zu seinem Ende.

Er sagte: Eine der wichtigsten Errungenschaften der heiligen Verteidigung war neben Gottes Gnade die Volksmobilisierung als ein beispielloses Phänomen. Die Volksmobilisierung spielte eine große Rolle in den Kämpfen und der Volksunterstützung im Krieg.

Sardar Shekarechi betonte: Die Armee der Islamischen Republik war nach dem Sieg der Revolution eine von amerikanischen Beratern befreite Armee, in der Folge standen ideologische Kommandeure an der Spitze der Armee, und die Revolutionsgarden bildeten sich neben der Armee als neue und mächtige Kraft, und wir erreichten eine beispielhafte Autorität.

Der Sprecher der Streitkräfte sagte: Die Streitkräfte strebten im aufgezwungenen Krieg zunächst und während der Verteidigung Irans nach der Steigerung der Kampfkraft und der Nutzung modernster Technologien, ein anschauliches Beispiel dafür war der Beginn des Raketenbaus während des Krieges mit dem Baath-Regime.

Er fügte hinzu: Die wichtigste Veränderung in den Streitkräften nach dem Sieg der Islamischen Revolution war die Änderung der Verteidigungsdoktrin vom klassischen Krieg zum asymmetrischen Krieg.