Erdoğan: Der Platz eines Kriegsverbrechers ist vor Gericht, nicht hinter dem Podium der Vereinten Nationen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Anadolu sagte Recep Tayyip Erdoğan am Samstag bei der Abschlussfeier der einundzwanzigsten internationalen Handelsmesse Expo und des neunundzwanzigsten internationalen Wirtschaftsforums in Istanbul: Kriegsverbrecher gehören nicht auf das Podium der Vereinten Nationen, sondern sollten vor Gerichten stehen, wo sie sich für die von ihnen begangenen Verbrechen und das von ihnen vergossene Blut verantworten müssen.

Er warnte, dass, wenn die Täter des Völkermords sich nicht vor der Gerechtigkeit und der Geschichte verantworten, dieselben Verbrechen erneut geschehen würden.

Erdoğan betonte die Unterstützung der Türkei für das palästinensische Volk und sagte: «Das palästinensische Volk ist nicht allein und nicht verlassen.» Er fügte hinzu, dass auch das Volk von Gaza auf dem Weg zur Erlangung seiner Rechte und Gerechtigkeit nicht allein sei, und Ankara werde nach Kräften weiterhin die Wahrheit sagen und die Unterdrückten verteidigen.

Der Präsident der Türkei betonte ebenfalls unter Hinweis auf die Entwicklungen in Gaza und im Libanon, dass Ankara vor dem Druck nicht zurückweichen werde, und selbst wenn einige Leute über die klare Darlegung der Positionen der Türkei verärgert seien, werde dieses Land weiterhin die Wahrheit sagen.

Erdoğan sagte in einem anderen Teil seiner Rede, die Region, in deren Zentrum die Türkei liege, stehe vor einem «vollständigen Sturm von Krisen», und das globale System sei auch in Bezug auf Legitimität, Vertretung und Gerechtigkeit in einer Sackgasse.