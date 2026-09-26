Al-Kaabi droht mit Sitzstreik an irakischen Flughäfen; Flüge mit Iran sollen normalisiert werden

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Mayadeen betonte Akram al-Kaabi, Generalsekretär der irakischen Nujaba-Bewegung, dass die Flughäfen des Landes Zeuge eines Sitzstreiks zur Aufhebung dieser amerikanischen Entscheidung werden, wenn die Frage der Einstellung der Iran-Irak-Flüge nicht geklärt wird.

Er fügte hinzu: Wir akzeptieren keine Politik der Doppelstandards in Bezug auf die Souveränität des Irak und die Vorherrschaft Amerikas über dieses Land. Die Positionierung politischer Gruppen und die Kapitulation vor der Blockade einer muslimischen Nation durch kriminelle Strömungen ist bedauerlich.

Zuvor hatte auch Adil Abdul-Mahdi auf seiner persönlichen Seite geschrieben: Die Schließung der irakischen Flughäfen für iranische Flüge ist ein großer Fehler und ein Rückzug von der nationalen Souveränität.

Er fügte hinzu: Die Schließung der irakischen Flughäfen für unseren Nachbarn, Verbündeten und Freund ist ein großer Fehler, ein Rückzug von der nationalen Souveränität und die Opferung unserer nationalen Interessen und Zukunft.

Der ehemalige Premierminister des Irak sagte auch: Eine Überprüfung der Entscheidung ist besser als das Beharren auf einem Fehler.