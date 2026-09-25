Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA erklärte «Dan Jørgensen», der Kommissar für Energie und Wohnungswesen der Europäischen Union, in einem Interview mit der Zeitung «Financial Times», dass diese Union möglicherweise vor ihrem schlimmsten Winter seit 2022 steht; eine Situation, die durch beispiellose Energiepreise und mögliche Probleme bei der Versorgung aus den USA verursacht wird.

Er bat weiterhin Donald Trump, den Präsidenten der USA, sicherzustellen, dass der freie Fluss von Energieressourcen so weit wie möglich fortgesetzt wird; eine Maßnahme, die seiner Aussage nach beiden Seiten, nämlich der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, zugutekommen würde.

Dieser europäische Beamte fügte hinzu, dass Europa selbst bei Fortsetzung des Energieversorgungsprozesses weiterhin einen harten Winter vor sich haben könnte.

Diese Zeitung berichtete, dass der Dieselpreis in Europa ein Niveau nahe seinem historischen Rekord erreicht hat.

Darüber hinaus haben Trumps Äußerungen in dieser Woche über seine Absicht, ein Verbot amerikanischer Dieselexporte zu unterstützen, den Markt in Turbulenzen versetzt. Händler glauben, dass die Folgen einer solchen Maßnahme für Europa katastrophal wären, da die USA als einer der wichtigsten Energieversorger für diese Region gelten.

Laut Jørgensen prüft die Europäische Kommission verschiedene Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise. Diese Maßnahme ist teilweise eine Reaktion auf die jüngste Aufforderung von Emmanuel Macron, dem Präsidenten Frankreichs, strengere Anforderungen für Methanimporte aufzuschieben und die Vorschriften für die Kraftstoffraffination zu erleichtern.

Die Nachrichtenagentur AFP hatte zuvor unter Berufung auf Daten der Europäischen Kommission berichtet, dass der Dieselpreis in Europa einen beispiellosen Rekord von 2,23 Euro pro Liter erreicht hat.