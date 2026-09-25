Rücktritt von 28 Prozent der zionistischen Offiziere nach dem Amtsantritt von «Ben-Gvir»

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete die zionistische Zeitung «Haaretz», dass seit der Ernennung von «Itamar Ben-Gvir» zum Minister für innere Sicherheit der Besatzer Jerusalems im Dezember 2022 28 Prozent der Polizeioffiziere dieses Regimes zurückgetreten sind.

Diese Zeitung erklärte, dass diese Statistiken während geschlossener Sitzungen vorgelegt wurden, die sich mit dem Problem des Personalmangels in den Polizeikräften des israelischen Regimes befassten.

Wie Haaretz schreibt, deuten diese Daten auch auf eine erhöhte Personalgewinnung bei der Polizei während der Amtszeit von Ben-Gvir hin; jedoch wurde mehr als ein Viertel der neuen Kräfte der «Grenzpolizei» oder der sogenannten inneren Garde zugewiesen, die unter der Aufsicht des Ministeriums für innere Sicherheit dieses Regimes tätig ist.

Laut diesem Bericht besteht trotz der Bemühungen zur Personalgewinnung weiterhin ein Mangel von über 2000 Offizieren in den Polizeistationen und der Verkehrsabteilung des israelischen Regimes.