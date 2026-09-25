Hamas: Netanjahus Worte bei den Vereinten Nationen waren voller Lügen und unbegründeter Parolen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA bezeichnete die Islamische Widerstandsbewegung Palästinas (Hamas) in Reaktion auf die Rede von «Benjamin Netanjahu», dem Premierminister des zionistischen Regimes, vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen diese Rede als «hohl, voller Lügen und unbegründeter Parolen» und erklärte, dass seine Äußerungen die Tiefe der Krise, mit der er konfrontiert ist, offenbart haben.

Die Hamas betonte in einer Erklärung: Die offensichtlichen Lügen Netanjahus sind den Ländern der Welt und der internationalen öffentlichen Meinung nicht mehr verborgen, und die Realität der Handlungen des zionistischen Regimes durch Krieg, Hunger und Durst gegen das Volk von Gaza ist der Welt offenbart worden; Handlungen, die das Leben von Zehntausenden von Kindern, Frauen und älteren Menschen genommen und die Lebensinfrastruktur von mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen ins Visier genommen haben.

Diese Bewegung wies auch Netanjahus Behauptung zurück, dass die Armee des zionistischen Regimes die «ethischste Armee der Welt» sei, und sagte, dass diese Behauptung in völligem Widerspruch zu dem stehe, was die Welt an Gemetzel, Krieg, Hunger, Durst und der Tötung wehrloser Zivilisten gesehen habe.

Die Hamas fügte hinzu, dass Berichte von Komitees und unabhängigen Organen der Vereinten Nationen die in Gaza begangenen Handlungen als Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord beschrieben haben, und dass das, was Netanjahu über den Krieg in Gaza und die Leugnung des «organisierten Völkermords» vorgebracht hat, im Widerspruch zu den Berichten der Vereinten Nationen und dem, was in dieser Region geschehen ist, steht.

In der Fortsetzung dieser Erklärung heißt es: Die Äußerungen Netanjahus stehen auch im Widerspruch zu den Geständnissen einiger Militärs und Offiziere des zionistischen Regimes und den Äußerungen einer Reihe von Ministern und Führern dieses Regimes über Gemetzel und die Vertreibung der Palästinenser.

Die Hamas bezeichnete in einem anderen Teil ihrer Erklärung den Auszug einer großen Zahl von Delegationen verschiedener Länder aus dem Saal der Generalversammlung während der Rede Netanjahus als Zeichen seiner «internationalen Isolation» und der Isolation des zionistischen Regimes und betonte, dass diese Handlung das wachsende globale Bewusstsein für die Lage der Palästinenser und die Ausweitung der Solidarität mit dem palästinensischen Volk zum Ausdruck bringt.