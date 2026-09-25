Zionistischer Analyst: Netanjahus Rede war der Friedhof des Normalisierungsplans

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Arabi 21 sagte Ariel Cohen, ein zionistischer Forscher des Eurasien-Zentrums, das dem Atlantic Council angehört, dass die Bemühungen zur Normalisierung der Beziehungen des zionistischen Regimes zu den Ländern der Region nach der Rede von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister dieses Regimes, bei den Vereinten Nationen «vollständig beendet sind».

Cohen sagte, dass Netanjahu daran scheiterte, das Podium der Vereinten Nationen zu nutzen, um mit arabischen und anderen Ländern der Region in Kontakt zu treten und die Beziehungen zu verbessern.

Er fügte hinzu: Es scheint, dass alle Bemühungen zur Normalisierung der Beziehungen jetzt beendet sind; weil Netanjahu eine feindselige Haltung einnahm, die nicht nur die Länder der Region, sondern auch Länder umfasste, die wie England und Frankreich bis vor kurzem Verbündete Israels waren.

Gleichzeitig mit dem Beginn von Netanjahus Rede am Donnerstag verließen Delegationen von Dutzenden Ländern den Saal der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York; eine Szene, die sich zum zweiten Mal in Folge wiederholte. Bilder des Saals zeigten, dass eine große Anzahl von Delegationen ihre Plätze vor Beginn von Netanjahus Rede verließ. Dieser Auszug war von Sprechchören und Protest begleitet, und weitere Bilder zeigten auch weite Teile des Saals während seiner Rede leer.

Netanjahu kritisierte Frankreich und Großbritannien scharf wegen ihrer Haltung zum gewaltsamen Angriff auf den Gazastreifen und sagte: Es ist erstaunlich, dass einige derjenigen, die uns des Kolonialismus beschuldigen, in England und Frankreich sind. Ich sage ihnen: Es reicht; lügt nicht, ihr habt die Welt kolonialisiert.