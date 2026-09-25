Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA schrieb die amerikanische Zeitung Los Angeles Times, dass Donald Trump mit einem starken Rückgang seines politischen Einflusses konfrontiert ist. Dieser Einfluss nimmt Tag für Tag unter einer großen Mehrheit der Amerikaner ab, einschließlich einer wachsenden Zahl von Republikanern und ausländischen Führern; bis zu dem Punkt, dass er zu einer «Cartoon-Figur geworden ist, die ständig satirische Inhalte in sozialen Netzwerken veröffentlicht» oder vor Kameras posiert, deren Zahl von Tag zu Tag geringer wird.

Diese Zeitung fügte hinzu, dass die letzte Woche eine Reihe von Niederlagen für Trump brachte; jedoch schwiegen Diplomaten gleichzeitig mit seiner jährlichen Rede bei den Vereinten Nationen. In derselben Zeit erhöhte die Federal Reserve (Zentralbank der USA) den Zinssatz, um die durch seine Zölle verursachte Inflation zu bekämpfen.

Diese Zeitung wies auf die wachsende Unzufriedenheit auf der inneren Bühne der USA innerhalb der Republikanischen Partei hin und schrieb, dass Maria Elvira Salazar, Abgeordnete des Bundesstaates Florida, Trump der Übertreibung in der Einwanderungspolitik und der Enttäuschung lateinamerikanischer Anhänger beschuldigte. Auch republikanische Senatskandidaten in den Bundesstaaten Iowa und Michigan forderten ein Ende seines erfolglosen Krieges gegen Iran.

Diese Zeitung fügte hinzu, dass die neuesten Umfragen einen beispiellosen Rückgang der Beliebtheit von Trump zeigen; eine Umfrage des Senders «CNN» zeigt, dass zwei Drittel der Amerikaner mit Trumps Leistung unzufrieden sind und glauben, dass Washington im Krieg gegen Iran scheitert, während eine Umfrage des Senders «Fox News» enthüllte, dass zwei Drittel der Wähler der Meinung sind, dass er die wirtschaftliche Lage verschlechtert hat.