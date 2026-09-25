Israelische Medien: Netanjahus Rede zeigte die Tiefe der Isolation Israels

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Arabi 21 hatten die Medien des zionistischen Regimes überwiegend eine negative Sicht auf die Rede von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister des zionistischen Regimes, vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die hebräischsprachige Zeitung «Jediot Achronot» beschrieb Netanjahus Rede als aggressiv, arrogant und ohne jegliche reale Vision und schrieb, dass Netanjahu mit einer Welt sprach, die seine Worte nicht mehr hören kann.

Diese Zeitung reflektierte bei der Untersuchung des Redetextes und der entsprechenden Analysen die scharfen Äußerungen Netanjahus als Reaktion auf den Auszug internationaler Delegationen.

Die hebräischen Medien wiesen auf die Szene des massenhaften Auszugs diplomatischer Delegationen in dem Moment hin, als Netanjahu das Podium betrat, und betrachteten dies als Beweis für die Tiefe der internationalen Isolation, mit der Tel Aviv konfrontiert ist.

Mehrere hebräischsprachige Zeitungen und Nachrichtenwebsites erklärten, dass Netanjahus Rede im Wesentlichen an die zionistische Gesellschaft gerichtet und für Wahlkampfzwecke bestimmt war. Die Zeitung «Jediot Achronot» schrieb, dass Netanjahus Verwendung eines feurigen Tons darauf abzielte, Videoclips für die spätere Verwendung in Wahlkampagnen der Likud-Partei zu erstellen.