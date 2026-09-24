Erneute Raketen- und Artillerieangriffe Saudi-Arabiens auf Saada im Jemen

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA berichtete der Korrespondent des Senders Al-Mayadeen im Jemen über erneute Raketen- und Artillerieangriffe Saudi-Arabiens auf die Bezirke Razih, Ghamr und al-Zahir in der Provinz Saada im Norden des Jemen.

Dieser Sender machte keine weiteren Angaben zu Details und möglichen Opferzahlen dieser Angriffe.

Dieser Angriff erfolgte einige Stunden, nachdem Yahya Sari, der Sprecher der Streitkräfte des Jemen, auf die Verschärfung der Angriffe des saudischen Feindes auf den Jemen hingewiesen hatte.

Er fügte hinzu: In den letzten 24 Stunden führte der saudische Feind unter Verwendung von F-15- und Typhoon-Kampfflugzeugen, die von den Luftwaffenstützpunkten Khamis Mushait und Taif starteten, 52 Luftangriffe durch, und es wurden Raketenangriffe aus Dschizan durchgeführt. Diese Angriffe richteten sich gegen die Provinzen Hudaida, Taiz, al-Baida, Marib und Saada, was zur Tötung und Verwundung einer Reihe unserer Landsleute, darunter Kinder und Frauen, führte.

Der Sprecher der Streitkräfte des Jemen sagte: Diese Angriffe richteten sich gegen städtische Einrichtungen, darunter Kommunikationsnetze, Schulen und Brücken.

Er fügte hinzu: Auf diese Weise erreichte die Zahl der saudischen Luft- und Raketenangriffe seit der Verschärfung der Spannungen gegen unser geliebtes Land 988 Luft- und Raketenangriffe.

Luftangriff Saudi-Arabiens auf den Südwesten des Jemen

Nachrichtenquellen berichteten über Luftangriffe Saudi-Arabiens auf das Gebiet Maqbana, das zur Provinz Taiz im Südwesten des Jemen gehört.

Ansammlung saudischer Kräfte und ihr Waffenlager wurden zum Ziel eines Angriffs

Ein jemenitischer Militärvertreter sagte der jemenitischen Nachrichtenagentur Saba, dass die Ansammlung und das Munitionslager des saudischen Feindes in den Kasernen «al-Tawal» zum Ziel eines Angriffs wurden, bei dem Dutzende getötet und verletzt wurden.

Diese Militärquelle fügte hinzu: Die bei diesen Angriffen getöteten und verletzten Militärs hatten die saudi-arabische und sudanesische Staatsangehörigkeit, und eine Gruppe waren auch Jemeniten, die Saudi-Arabien nahestehen.