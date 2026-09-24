Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender CNN erklärte «Hung Cao», amtierender Minister der US-Marine, dass acht Seeleute der Marine dieses Landes, die in der Kampfgruppe des Flugzeugträgers «USS Abraham Lincoln» dienten, während einer Mission, die Kampfoperationen gegen Iran umfasste, Selbstmord begangen haben.

Nach Angaben dieses amerikanischen Vertreters betrifft diese Statistik Seeleute des Flugzeugträgers, der Luftfahrteinheit, der Begleitschiffe und anderer Einheiten, die in der Kampfgruppe «Abraham Lincoln» anwesend waren.

Laut diesem Bericht verlor während dieser Mission keiner der Seeleute infolge von Selbstmord sein Leben.

In diesem Bericht wurde hinzugefügt, dass diese Mission etwa 6.000 bis 7.000 Militärkräfte umfasste und den Flugzeugträger «Abraham Lincoln» mehr als 6 Monate auf See hielt.