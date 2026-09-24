Bloomberg: China hat Zugang zu einigen sensiblen Teilen der F-35-Komponenten erlangt

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al-Jazeera erklärte die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die sie als informiert bezeichnete, dass China Zugang zu Teilen von Komponenten im Zusammenhang mit dem Kampfflugzeug F-35 erlangt hat, die wahrscheinlich sensibel sind.

Laut diesem Bericht änderten die Komponenten im Zusammenhang mit dem Kampfflugzeug F-35 beim Transport von Australien in die USA auf unklare und mysteriöse Weise ihre Route in Richtung Hongkong.

Bloomberg berichtete außerdem unter Berufung auf das US-Kriegsministerium (Pentagon), dass dieses Ministerium über den Vorgang im Zusammenhang mit einer Lieferung informiert ist, die unbrauchbare Komponenten von F-35-Kampfflugzeugen enthält.