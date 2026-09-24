Neueste feindselige Maßnahme Kanadas gegen Iran

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu kündigte Kanada heute, am Mittwoch, neue Sanktionen gegen iranische Beamte und Einrichtungen an.

Der Vorwand Ottawas für diese feindselige Maßnahme ist digitale Überwachung und andere behauptete Fälle von angeblichen Menschenrechtsverletzungen!

Das kanadische Außenministerium erklärte in einer Stellungnahme, dass Anita Anand, die Außenministerin, «heute bekannt gab, dass Kanada Sanktionen gegen 5 Personen und 5 Einrichtungen auf der Grundlage der Verordnung über besondere Wirtschaftsmaßnahmen (Iran) verhängt».

Nach dem Bericht von Anadolu hat Kanada seit Oktober 2022 bis jetzt im Rahmen der entsprechenden anti-iranischen Maßnahmen 24 Sanktionsrunden gegen 237 iranische Personen und 265 iranische Einrichtungen verhängt!