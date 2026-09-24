Überreichung des Buches „Im Namen der Hilfe“ durch den Präsidenten an Staats- und Regierungschefs und Beamte der Welt

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA wurde das Buch „Im Namen der Hilfe“, das dokumentierte Informationen über die Verbrechen der USA und des zionistischen Regimes enthält, am Rande der Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen und während der Treffen des Präsidenten mit den Staats- und Regierungschefs anderer Länder an diese überreicht; ein Buch, in dem die aggressiven Angriffe auf das iranische Volk und die Infrastruktur Irans sowie die Märtyrer dieser Kriege in Bildern dargestellt werden.

Der Name dieses Buches (In the name of help) verweist auf die falsche Hilfe, unter deren Deckmantel die USA und das zionistische Regime im Namen der Hilfe in mehreren aufgezwungenen Kriegen der jüngsten Zeit unmenschliche Verbrechen im Iran begangen haben.

Der Präsident Irans bezeichnete bei diesen Treffen außerdem, indem er die jüngsten Entwicklungen und Ereignisse erläuterte, die militärischen Maßnahmen der USA und des zionistischen Regimes gegen die Islamische Republik Iran, darunter Angriffe auf die Infrastruktur des Landes, zivile Zentren und die Zielgerichtung auf die Führung, Beamte, Kommandeure, Wissenschaftler und iranische Bürger, als im Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts, den humanitären Normen und den Verpflichtungen aus internationalen Dokumenten und Verträgen stehend.

Pezeschkian betonte mit Hinweis auf die Fortsetzung einiger Maßnahmen, die den internationalen Verpflichtungen der USA widersprechen, die Notwendigkeit, dass alle Seiten die nationale Souveränität und territoriale Integrität der Länder, das Prinzip des Gewaltverbots und die Lösung von Streitigkeiten durch Dialog und friedliche Mechanismen respektieren.

Der Präsident betonte bei zahlreichen Treffen wiederholt: Die Islamische Republik Iran ist, während sie ihre nationalen Rechte und Interessen verteidigt, bereit, ihre Beziehungen und Zusammenarbeit mit allen Ländern auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, gemeinsamer Interessen, guter Nachbarschaft, souveräner Gleichheit und der Einhaltung anerkannter internationaler Prinzipien und Regeln auszubauen.