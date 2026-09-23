Position Washingtons zum Prozess des Abzugs amerikanischer Soldaten aus dem Irak

Nach Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Shafaq News bezog das US-Außenministerium Position zum Prozess des Abzugs amerikanischer Streitkräfte aus dem Irak.

Der Sprecher des US-Außenministeriums erklärte: Washington schreitet gemäß dem mit Bagdad vereinbarten Zeitplan zur Beendigung der Militäroperation der Koalitionsstreitkräfte im Irak voran und konzentriert sich auf den Abschluss des Abzugs seiner Streitkräfte bis zum 30. September, zeitgleich mit dem angekündigten Ende der Operation «Entschlossene Entschlossenheit».

Er fügte hinzu: Dieser Übergang zeigt die Erhöhung der Fähigkeiten der irakischen Sicherheitskräfte, einschließlich der Peschmerga-Streitkräfte, und markiert eine neue Phase in den Beziehungen der beiden Länder.

Der Sprecher des US-Außenministeriums wiederholte auch die Unterstützung Washingtons für die Bemühungen von Ali Faleh al-Zaidi, dem Premierminister des Irak, zur Ausübung der Souveränität dieses Landes, zur Verhinderung von Angriffen innerhalb des Irak oder von seinem Territorium aus und zur Schaffung einer Partnerschaft, die die Interessen beider Länder sichert.